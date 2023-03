I fisici hanno finalmente trovato questa elusiva 'particella fantasma', il neutrino

Sappiamo per certo che i fantasmi non esistono, ma potrebbero esistere invece le particelle fantasma, ovvero i neutrini. Per la prima volta in assoluto, infatti, gli scienziati sembrerebbero aver rilevato i neutrini creati in un collisore di particelle.

Secondo i ricercatori, questa è la prima osservazione diretta dei neutrini del collisore e ci aiuterà a capire come si formano queste particelle, quali sono le loro proprietà e il loro ruolo nell'evoluzione dell'Universo.

La scoperta è stata presentata, utilizzando il rilevatore FASERnu Large Hadron Collider, alla 57esima conferenza Rencontres de Moriond Electroweak Interactions and Unified Theories in Italia. "Abbiamo scoperto i neutrini da una fonte nuova di zecca - i collisori di particelle - in cui due fasci di particelle si scontrano a un'energia estremamente elevata", afferma il fisico Jonathan Feng dell'Università della California.

I neutrini non hanno carica elettrica, la loro massa è quasi zero e interagiscono a malapena con le altre particelle che incontrano. Nel frattempo che stai leggendo questa notizia centinaia di miliardi di questi "fantasmi" stanno attraversando il tuo corpo e, sebbene quasi "inesistenti", i fisici ritengono che la loro massa, per quanto piccola, influisca sulla gravità dell'Universo.

I neutrini prodotti nei collisori di particelle sono stati a lungo ricercati dai fisici perché le alte energie coinvolte non sono studiate così bene come i neutrini a bassa energia. Sei candidati di queste particelle sono stati identificati e pubblicati nel 2021. Ora, i ricercatori hanno confermato la loro scoperta.

Fantastico.