Uno dei fisici più famosi al mondo critica Dune 2 per questi sottili motivi scientifici

Il rinomato astrofisico Neil deGrasse Tyson, noto per le sue puntuali osservazioni sulla correttezza scientifica nei film, ha recentemente espresso perplessità riguardo alla rappresentazione della fisica in "Dune 2", l'ultimo capitolo della saga diretta da Denis Villeneuve.

Durante un'intervista a "The Late Show with Stephen Colbert", Tyson ha sollevato questioni non tanto sulle magiche capacità superumane del film, quanto su dettagli come la fisica della sabbia di Arrakis. Tyson ha messo in dubbio la realistica rappresentazione dell'interazione tra sabbia e suono nel film, affermando che se si colpisce un dune di sabbia, questa non dovrebbe produrre un suono cupo come invece mostrato (ma un pianeta simile potrebbe esistere?).

"Non si può fare thump sulla sabbia", ha dichiarato, poiché sarebbe un ottimo isolante acustico. Colbert ha tentato di contraddire, suggerendo che i giganteschi vermi di sabbia del film, attirati dai suoni prodotti battendo i dispositivi speciali sulla sabbia, potrebbero "sentire diversamente" dagli umani, ma Tyson è rimasto fermo sulla sua posizione.

Oltre alla questione del suono, Tyson ha espresso dubbi anche sul modo in cui si muovono i vermi di sabbia di Arrakis, avanzando dritti invece che serpeggiando come farebbe qualsiasi creatura senza zampe sulla Terra. "Avete mai visto un serpente inseguirvi in linea retta? No!", ha esclamato Tyson, suggerendo che per muoversi, questi animali debbano necessariamente adottare un movimento a S.

Sebbene Tyson abbia ragione dal punto di vista scientifico, poiché la sabbia assorbe effettivamente il suono, e i serpenti si muovono in modo serpeggiante, questi dettagli sono spesso ciò che rende la fantascienza così affascinante. Alla fine, Tyson stesso ammette che bisogna lasciar perdere queste incongruenze per il bene del film, sottolineando come certe libertà narrative siano essenziali per creare mondi nuovi e stimolanti.

A proposito, sapete che il romanzo Dune venne rifiutato da 20 editori?

Su Apple AirTag è uno dei più venduti di oggi.