I fisici hanno fotografato la misura quantistica di un atomo

Prima dell'osservazione, un elettrone è in uno strano stato, in cui tutto le possibilità sono ancora disponibili. Soltanto l'atto della misura è in grado di costringere l'elettrone ad assume una posizione precisa intorno all'atomo. Adesso abbiamo una visione più chiara di quello che succede, grazie ad una serie di foto di un atomo di stronzio.

Un team internazionale di fisici, provenienti da Svezia, Germania e Spagna, è stata in grado di fotografare cosa accade nel momento di una misura, osservando un atomo di stronzio all'interno di un campo elettrico.

Uno degli effetti più strani della meccanica quantistica, i cui principi sono stati approfonditi in un nostro articolo, è che gli oggetti possono essere descritti soltanto come una sovrapposizione di stati, e solo tramite la luce inviata per misurare il sistema collassa e assume uno degli stati.

Nel 1940 il matematico John Von Neumann ha ipotizzato che la misura di una grandezza, come la posizione, può creare abbastanza rumore da distruggere la natura probabilistica del sistema.

Anni dopo, il fisico teorico Gerhart Lüders ha contestato l'ipotesi di Von Neumann, sostenendo che alcune grandezze possano rimanere in una sovrapposizione di stati.

I fisici hanno accettato la teoria di Lüders, ma è difficile da dimostrare sperimentalmente. I ricercatori hanno inserito un atomo di stronzio, con un elettrone mancante, all'interno di un campo elettrico. In questo modo non è chiaro in quale orbita, delle due disponibili, cadrà l'elettrone.

"Ogni volta che misuriamo l'elettrone, questo si trova nell'orbita inferiore o superiore, mai in una posizione intermedia," spiega Fabian Pokorny dell'Università di Stoccolma. "La misura, in un certo senso, forza l'elettrone a decidere in quale dei due stati essere."

La cattura di numerosi fotoni, mentre l'atomo di stronzio ruotava, ha permesso ai ricercatori di ottenere una visione del processo, avvenuto in un milionesimo di secondo.

Hanno osservato che la transizione dopo la misura quantica non è assoluta; ci sono degli aspetti determinati e altri che non vengono toccati dal processo. Altra cosa molto importante è che la decisione non è istantanea.

"Questa scoperta getta luce sul funzionamento della natura e sono consistenti con le predizioni della meccanica quantistica," afferma Markus Hennrich, sempre dell'Università di Stoccolma.

La teoria quantistica è in grado di mandare in crisi alcuni dei concetti più comuni della fisica classica, come quello di osservabile oggettivo, ed è sempre importante indagare i principi base su cui è stata costruita.