I fisici hanno trovato un innovativo sistema per refrigerare senza inquinare

Il raffreddamento ionocalorico è una nuova tecnica di abbassamento delle temperature che ha il potenziale di sostituire i metodi esistenti di raffreddamento con un processo più sicuro e rispettoso per il pianeta.

I sistemi di refrigerazione tipici trasportano il calore lontano da uno spazio attraverso un fluido che assorbe il calore evaporando in gas, che viene poi trasportato attraverso un tubo chiuso e condensato nuovamente in liquido. Nonostante l'efficacia di questo processo, alcuni dei materiali che utilizziamo come refrigeranti sono particolarmente dannosi per l'ambiente.

Tuttavia, esiste più di un modo per far assorbire e disperdere l'energia termica a una sostanza. Un metodo sviluppato da ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory e dell'Università della California, Berkeley, negli Stati Uniti, sfrutta il modo in cui l'energia viene immagazzinata o rilasciata quando un materiale cambia fase, come quando il ghiaccio solido si trasforma in acqua liquida.

Aumentando la temperatura su un blocco di ghiaccio, questo si scioglie. Ciò che potrebbe non essere così evidente è che lo scioglimento assorbe calore dai suoi dintorni, raffreddandoli efficacemente. Un modo per far sciogliere il ghiaccio senza dover aumentare la temperatura è aggiungere alcune particelle cariche, o ioni.

Mettere sale sulle strade per prevenire la formazione di ghiaccio è un esempio comune di questo in azione. Il ciclo ionocalorico utilizza anche il sale per cambiare la fase di un fluido e raffreddare i suoi dintorni. I ricercatori hanno modellato la teoria del ciclo ionocalorico per mostrare come possa potenzialmente competere con, o addirittura migliorare, l'efficienza dei refrigeranti in uso oggi.

Una corrente che scorre attraverso il sistema sposterebbe gli ioni in esso, spostando il punto di fusione del materiale per cambiare la temperatura. Ora, i ricercatori devono portare la tecnologia fuori dal laboratorio e in sistemi pratici.

Questo è il prossimo grande passo (come quando è stato raffreddato un oggetto di 10 chili in uno stato quasi quantistico).