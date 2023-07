Quella volta che i fisici hanno messo un furetto in un acceleratore di particelle

Cinquant’anni fa le norme per la manutenzione dei laboratori non erano così severe come lo sono oggi. Questo è almeno in parte ciò che ha portato le grandi menti del National Accelerator Laboratory (NAL), a trovare una soluzione ingegnosa per la pulizia di un acceleratore di particelle.

Il NAL, oggi noto come Fermilab, è un importante laboratorio coinvolto tra le altre cose nella ricerca sui neutrini. Nel febbraio 1971 l’acceleratore di particelle era stato appena costruito e i fisici di tutto il mondo non aspettavano altro che vederlo in azione.

Già in aprile si incontrarono però alcuni problemi: i grossi magneti dell’acceleratore del laboratorio andavano spesso in cortocircuito (a proposito, qual è il magnete più potente al mondo?). Dopo aver cambiato ben 350 magneti, ciascuno pesante 12,5 tonnellate, gli scienziati e i tecnici del NAL si convinsero che bisognava risolvere il problema alla radice.

Sembrava infatti che all’interno dell’acceleratore fossero rimasti dei sottili trucioli di metallo che potevano essere la causa dei malfunzionamenti. Per rimuoverli, il fisico Ryuji Yamada propose di far passare un magnete attraverso i tubi. Il problema è che l'acceleratore aveva il diametro di una palla da tennis e la lunghezza di 6,4 chilometri. Come fare a tirare il magnete in uno spazio così stretto e lungo?

La soluzione venne proposta dal fisico britannico Robert Sheldon. Nello Yorkshire, Sheldon aveva visto usare i furetti dai cacciatori e sapeva che questi piccoli animali non avevano alcun problema a gettarsi a capofitto nelle strette tane dei conigli. Un furetto non avrebbe quindi esitato a percorrere l'interno del tubo di acciaio inossidabile.

L’idea convinse tutti, e per 35$ venne acquistata Felicia. Il piccolo furetto venne dotato di un tampone legato a un cavo per pulire il tubo e di un pannolino per prevenire "altre contaminazioni". Ovviamente, come per tutti i membri del team ci fu un addestramento: Felicia imparò a percorrere i bui tunnel del NAL ricevendo prelibate ricompense a ogni sezione completata.

A quanto pare, questa ecologica soluzione sembrò funzionare bene all’inizio. Col tempo, però, le loro esigenze superarono le capacità di Felicia e gli scienziati del laboratorio furono costretti a sviluppare nuove idee.