Alcuni fisici hanno realizzato un anello stabile di carbonio puro

Il carbonio può essere organizzato in diverse configurazioni. Quando ciascuno dei suoi atomi è legato ad altri tre atomi di carbonio, si ha la grafite, relativamente morbida. Con solo un altro legame, diventa uno dei minerali più duri conosciuti, il diamante.

Ma un anello di atomi di carbonio, in cui ogni atomo è legato solo ad altri due e nient'altro? Per 50 anni, gli studiosi hanno provato a capire a cosa avrebbe potuto portare, ma i loro tentativi hanno portato sempre e solo ad anelli di carbonio gassoso instabili.



Quindi è un avvenimento davvero importante che un team di ricercatori, dell'Università di Oxford e IBM Research, abbia ora creato un anello in carbonio stabile.



Il composto di carbonio a forma di anello, chiamato ciclocarbonio, è composto da 18 atomi di carbonio, il più piccolo ciclocarbonio che si prevede sia termodinamicamente stabile.



Finora, ricerche sulla struttura del ciclocarbonio hanno suggerito che agisce come un semiconduttore, il che significa che ha un potenziale utilizzo in elettronica. E la proprietà stessa che ha reso i ciclocarboni così difficili da isolare in primo luogo, la loro elevata reattività, significa che potrebbero essere utilizzati per creare altri allotropi di carbonio.



Per realizzare questa impresa, i ricercatori hanno iniziato sintetizzando l'ossido di ciclocarbonio triangolare. 18 atomi di carbonio legati a sei molecole di monossido di carbonio, due raggruppati in ciascuno dei tre angoli di un triangolo.



Hanno poi spostato questa miscela su uno strato di cloruro di sodio posto su una piastra di rame, raffreddata in una camera a vuoto appena sopra lo zero assoluto. Ciò fornisce una superficie inerte che mantiene stabile la struttura.



Quindi il team ha eliminato le molecole di monossido di carbonio dalla struttura, lasciando dietro di sé solo l'anello di atomi di carbonio.



Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. I ricercatori non potevano sempre eliminare tutto il CO senza far collassare la struttura ad anello.



Il processo di costruzione dei ciclocarboni dovrà essere perfezionato al fine di produrre una resa più affidabile. Al momento, gli anelli possono essere costruiti solo uno alla volta, quindi il team prevede di trovare modi per costruire più ciclocarboni contemporaneamente.