I fisici riescono a far levitare una sfera di vetro, spingendola nel 'regno quantistico'

Prima che ce lo chiediate: no, non stiamo parlando del "regno quantico" visto nel MCU e nelle avventure di Ant-Man, ma del vero regno della meccanica quantistica, dove le regole della fisica classica non sono bene accette. Ecco cosa è successo nell'importante esperimento tenutosi nei laboratori di Zurigo.

La meccanica quantistica è quella branca (enorme) della Fisica che si occupa del mondo atomico e subatomico, e dove tutte le teorie classiche sembrano perdere di significato. Per gli scienziati è una delle sfide più grandi riuscire a far sposare correttamente il mondo dell'infinitamente grande con quello dell'infinitamente piccolo, ma non è di certo facile.

Per scoprire sempre di più su questo contrasto tra il quantistico e il classico, i fisici cercano di prendere oggetti del mondo macroscopico e testarli in condizioni estreme, al fine di costringerli a comportarsi in maniera "quantica". Si cerca quel gradino che lega i due mondi, e che potrebbe aprire le porte per una nuova Fisica.

Nell'esperimento avvenuto di recente nei laboratori dell'EHT di Zurigo - uno dei centri di ricerca più rinomati del mondo - i ricercatori si sono concentrati su una piccolissima sfera di vetro, della grandezza di circa 100 nanometri (nm) di diametro. Per darvi un'idea, questa misura corrisponde a circa un millesimo dello spessore di un capello umano.

A noi può sembrare un qualcosa di infinitesimale, ma se bisogna lavorare con la fisica quantistica, allora l'oggetto è tutt'altro che piccolo (considerate che la sfera è composta da circa 10 milioni di atomi). Gli scienziati hanno tentato di far comportare la nanosfera in modo quantistico, e sembra proprio che siano riusciti, o quasi.

Usando luci laser accuratamente calibrate, l'oggetto di vetro è stato intrappolato e sospeso in una gabbia ottica sottovuoto, dove la temperatura viene portata a circa -269 °C (quasi prossima allo zero assoluto). La combinazione della levitazione e del freddo così intenso, hanno permesso alle molecole della sfera di perdere quasi tutto il loro movimento termico e di non venir disturbate da qualsivoglia interferenza. Solo in questo modo, infatti, è possibile iniziare ad osservare fenomeni quantistici su oggetti di larga scala.

"Tuttavia, per vedere chiaramente gli effetti quantistici, la nanosfera deve essere rallentata ancora di più, fino al suo stato fondamentale di movimento", spiega l'ingegnere dell'EHT Felix Tebbenjohanns. "Abbiamo portato la sfera al limite dell'apprezzabilità dei nostri strumenti, e dove l'incertezza quantomeccanica impedisce ulteriori approfondimenti".

Sebbene l'esperimento non possa portare ad una vera e propria "sfera di vetro quantica", i ricercatori sono comunque soddisfatti del loro lavoro, dal momento che gli strumenti da loro operati (e progettati) si sono dimostrati affidabili e anche più vantaggiosi rispetto a quelli utilizzati in passato.

Lo studio è stato pubblicato sull'autorevole rivista scientifica Nature lo scorso 14 luglio 2021.