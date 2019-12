Alcuni fisici sono riusciti a condurre l'elettricità quasi alla velocità della luce

Quando si tratta di trasferire dati, più è alta la velocità con cui riusciamo a muovere gli elettroni e meglio è; un gruppo di scienziati è riuscito a condurre elettricità con tempi dell'ordine del femtosecondo. Grazie a questo setup sperimentale, i fisici hanno raggiunto la più alta velocità nel trasporto di elettroni.

Le ricerche su nuovi modi di condurre l'elettricità continuano, dopo il materiale che conduce corrente ma non calore, ora potrebbe essere questo nuovo esperimento a darci una nuova speranza per migliorare le attuali tecnologie

Un femtosecondo è pari a 10-15s ed è un tempo veramente infinitesimo e che ha difficile utilizzo pratico come unità di misura. Il trucco con cui gli scienziati sono riusciti a raggiungere queste velocità è stato manipolare le particelle con delle onde elettromagnetiche create da laser ultraveloci. Potrebbe volerci molto tempo prima che questa tecnologia arrivi nei nostri computer o nei nostri smartphone, ma sposta molto in avanti il limite che questi dispositivi elettronici possono raggiungere.

Attualmente la tecnologia in nostro possesso può accendersi e spegnersi in un tempo pari a un pirosecondo (1000 volte più grande del femtosecondo). Con questo nuovo setup i fisici hanno attenuto che l'accensione avvenga in 600 attosecondi (un femtosecondo è pari a 1000 attosecondi).

"Questo potrebbe essere un futuro distante per l'elettronica," afferma il fisico Alfred Leitenstorfer dell'Università di Konstanz in Germania. "Il nostro esperimento con un singolo ciclo di luce pulsata ci ha portati nell'intervallo degli attosecondi per il trasporto di elettroni."

I laser usati dal team sono in gradi di produrre un milione di cicli di luce pulsata al secondo, per poter generare una corrente misurabile. Utilizzando un'antenna d'oro, il campo elettrico di un singolo impulso è stato concentrato in pochi nanometri. Come risultato del loro setup e dell'accelerazione prodotta, i ricercatori sono stati in grado di accendere o spegnere la corrente in meno di un femtosecondo, circa metà del periodo di oscillazione dell'onda elettromagnetica.

Andare oltre i limiti dei semiconduttori a base di silicio è una sfida per gli scienziati ma, utilizzando della luce che oscilla a velocità estreme, hanno costretto gli elettroni superare gli ostacoli posti dalla moderna tecnologia.

"Questa è una ricerca di base ma potrebbero volerci decenni per essere implementata," dice Leitenstorfer.

Il prossimo passo è ottenere diversi setup utilizzando lo stesso principio. Questo approccio potrebbe offrire nuove informazioni riguardo l'informatica quantistica(la velocità dei processori quantistici cresce con la legge di Neven), dicono i ricercatori. Anche se c'è molto lavoro da fare, siamo impazienti di conoscere il loro prossimo risultato.