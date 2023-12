I fisici sono riusciti a teletrasportare un'immagine con la luce per la prima volta

Da quando i fisici della meccanica quantistica introdussero il concetto di entanglement, che permette alle particelle d'interagire tra di loro a una certa distanza, diversi autori hanno cercato di rendere fattibile il teletrasporto.

Recentemente, un variegato team composto da diversi esperti di fisica delle particelle, provenienti da Sud Africa, Germania e Spagna, ha allora cercato di superare le conoscenze acquisite, sfidando i limiti della tecnologia moderna e proponendo un esperimento senza precedenti.

Utilizzando solo due fotoni legati dal fenomeno dell'entangled quantistico, hanno infatti teletrasportato un'immagine a un sensore, racchiudendo molte più informazioni rispetto ai metodo classici alternativi, che non comprendono il teletrasporto. Le informazioni così ottenute hanno viaggiato attraverso lo spazio senza interagire con altre forme di materia. Una tecnologia che è presenta anche in alcune serie classiche della fantascienza, come Star Trek.

La riuscita di questo esperimento è considerato molto importante per i fisici perché mostra quale è il sentiero da percorrere per sviluppare metodi alternativi di rivelamento della luce e della materia. Questo esperimento è la seconda buona notizia dell'anno relativa all'uso concreto dell'entanglement quantistico nella ricerca tecnologica. Lo scorso agosto infatti le onde provocate da questo fenomeno erano state rivelate per la prima volta, tra lo stupore degli scettici.

Una delle possibili applicazioni di questa tecnologia potrebbe per esempio essere utile per inviare le proprie impronte digitali ad una banca, sotto la forma d'immagini ridotte allo stato quantistico, in meno di un secondo. Ovviamente gli scienziati devono ancora proseguire nella ricerca, per rendere questa tecnologia più efficiente e se si vogliono raggiungere elevati standard qualitativi.

Secondo uno degli autori dello studio, il fisico Adam Vallés, dell'Istituto di scienze fotoniche (ICFO) della Spagna, questa ricerca consentirà anche agli scienziati di scoprire nuovi orizzonti della fisica e di divulgare le conoscenze basilari della meccanica quantistica alle persone.

Altri esperti credono invece che l'uso dell'entanglement quantistico possa aprire le porte al viaggio nel tempo, ma difficilmente vedremo dei progressi in questo campo nel prossimo futuro. Oltre infatti alle conseguenze etiche di un simile campo di ricerca, al momento è estremamente costoso alterare il passato di una particella.