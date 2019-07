Fisici sono riusciti a teletrasportare delle informazioni quantiche dentro un diamante

Una squadra della Yokohama National University in Giappone, ha teletrasportato delle informazioni quantiche all'interno di un diamante, un risultato che potrebbe modellare il modo in cui si potranno condividere e archiviare i dati in futuro.

Il "teletrasporto", almeno nella sua visione fantascientifica, trasporta immediatamente qualsiasi cosa in un determinato luogo. Quando si parla di teletrasporto quantico invece, la questione è un po' diversa, in quanto si acquisiscono informazioni da un luogo e si ricreano in un altro.

Questo fenomeno è possibile grazie all'entanglement quantistico, la strana connessione che può esistere tra le particelle. Quando queste particelle sono collegate grazie all'entanglement, possiamo guardarne una e conoscere delle informazioni sull'altra particella, anche se le due sono separate da una grande distanza.

Per il loro studio, pubblicato sulla rivista Communications Physics venerdì scorso, i ricercatori hanno manipolato un elettrone e un isotopo di carbonio all'interno del "centro vacante dell'azoto", un difetto di struttura molecolare di un diamante.

Creando un campo magnetico oscillante (usando un filo spesso un quarto di un capello umano) attorno al diamante e, utilizzando le onde radio, gli scienziati sono riusciti ad intrappolare l'elettrone dentro il nucleo dell'atomo di carbonio, proprio dentro il difetto strutturale della pietra preziosa.



Questo risultato apre le porte ad una possibile tecnologia di ripetitori quantici scalabili per comunicazioni quantistiche a lungo raggio. Ultimamente i diamanti sembrano essere sempre più usati dagli scienziati: venendo impiegati per scovare la materia oscura e per creare l'idrogeno metallico, una sostanza che sembra comporre il nucleo dei pianeti gassosi come Giove.