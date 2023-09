I fisici hanno trovato un rivoluzionario metodo per scrivere sull'acqua

L'acqua è appena diventata una tela su cui gli artisti possono dipingere con abilità e precisione. Tutto questo è stato possibile grazie a un team di ricercatori provenienti da Germania e Cina che hanno sviluppato una penna rivoluzionaria capace di scrivere nell'acqua.

Lo strumento, non più grande di una piccola perla, è fatto di un materiale speciale che scambia ioni nel liquido, creando zone di pH relativamente basso. Queste zone acide attraggono particelle sospese nell'acqua, permettendo la formazione di linee persistenti che possono essere "scritte" sopra la superfice del liquido.

Come si mantiene stabile questa scrittura così effimera? La risposta sta nel movimento dell'acqua attorno alla perla, piuttosto che nel movimento della perla stessa. Inizialmente, questo processo era fatto manualmente, ma poi è stato utilizzato un dispositivo per automatizzarlo. Il risultato è sorprendente: linee visibili per più di 15 minuti, con la possibilità di formare forme distinte utilizzando tecniche basate sulla luce che interrompono e avviano lo scambio ionico.

Non si tratta solo di una novità artistica; questa tecnologia ha il potenziale per tracciare tracce chimiche mentre si muovono attraverso i liquidi e potrebbe anche essere utilizzata per generare modelli di densità altamente complessi nei fluidi. Gli stessi ricercatori ammettono che siamo solo all'inizio di questa avventura tecnologica, ma le possibilità sembrano infinite.

Chissà come si comporterà questa penna nell'acqua bagnata (sì, esiste davvero).