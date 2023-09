I fisici hanno trovato un modo rivoluzionario per trovare i neutrini

Il neutrino è quella particella subatomica che ha sempre giocato a nascondino con gli scienziati, sfuggendo alle tecniche di rilevamento più sofisticate e mettendo in discussione le teorie più accreditate sulla composizione dell'Universo. Una squadra internazionale di ricercatori ha finalmente deciso di mettere fine a questo mistero.

Immaginate di poter tracciare il decadimento beta, in particolare quello del trizio, un raro tipo di idrogeno radioattivo, per svelare il peso di questa particella elusiva. Ebbene, è esattamente quello che questi scienziati stanno facendo.

Utilizzando una tecnica chiamata Spettroscopia di Emissione di Radiazione Ciclotronica, o CRES, essi sono in grado di catturare la radiazione a microonde emessa dagli elettroni in fuga mentre viaggiano lungo un campo magnetico, permettendo di inferire gli effetti del neutrino accompagnante. Ma perché è così importante conoscere la massa del neutrino? Beh, la risposta è semplice ma affascinante: la massa del neutrino è fondamentale per la fisica a ogni scala, dalla fisica nucleare e delle particelle, all'astrofisica e alla cosmologia.

Conoscere la sua massa potrebbe aprire una nuova branca della fisica, rivoluzionando la nostra comprensione dell'Universo. E la cosa più emozionante è che questa tecnica ha il potenziale per svilupparsi e migliorare più di qualsiasi altra tecnologia di questo tipo, anche se ci sono ancora ostacoli tecnici significativi da superare.