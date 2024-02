La scoperta di nuovi isotopi è una grande notizie per la scienza per questo motivo

Alcuni fisici della Michigan State University, tra cui Oleg Tarasov, hanno appena compiuto una scoperta abbastanza importante per la storia della chimica e lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Spezzando un atomo di platino, sono riusciti a produrre degli isotopi di alcune terre rare, come il tulio, l'itterbio e il lutezio. Un evento che non avveniva da diversi anni e che secondo i fisici aiuterà gli astronomi a comprendere il comportamento dei nuclei ricchi di neutroni e i processi che forgiano la materia nelle collisioni delle stelle di neutroni.

Gli isotopi sono tutti quegli atomi di un elemento che hanno un numero di massa differente rispetto a quello standard e in generale presentano lo stesso numero di protoni (che risultano stabili all'interno del nucleo) ma un diverso numero di neutroni. Le terre rare invece sono un gruppo di 17 elementi della tavola periodica, che sono presenti in minore quantità all'interno delle rocce della nostra crosta terrestre.

Trovare nuovi isotopi di un elemento è un fenomeno ormai abituale per la scienza, ma scoprire degli isotopi delle terre rare è molto più difficile e complesso e per questa ragione gli scienziati si sono dichiarati estremamente soddisfatti della loro scoperta.

Per ottenerli, gli scienziati hanno usato un acceleratore di particelle in grado di lavorare con ioni pesanti, molto utile per frammentare i complessi nuclei atomici del platino, composto da 78 protoni. Questo acceleratore prende il nome di FRIB.

"Le capacità uniche del nostro acceleratore FRIB, inclusi i suoi fasci primari molto intensi che usano energie superiori a quelle disponibili presso altri laboratori, lo rendono una struttura ideale per esplorare gli isotopi degli elementi pesanti, che hanno un numero di neutroni superiore a 126", scrivono i ricercatori, all'interno del loro articolo pubblicato sulla rivista Physical Review Letters. "I ricercatori del FRIB possono utilizzare queste reazioni per produrre, identificare e studiare le proprietà di nuovi isotopi della materia, contribuendo ai progressi nella fisica nucleare, nell'astrofisica e nella nostra comprensione delle proprietà fondamentali della materia."

Queste ricerche sono considerate fondamentali anche per permettere ai fisici di capire il comportamento di alcuni elementi davvero rari, come l'einstenio, considerato dai chimici uno degli elementi meno abbondanti sul nostro pianeta e molto difficile da produrre in laboratorio.