Fisici simulano un buco nero in laboratorio ma succede qualcosa di strano

Studiando i buchi neri i fisici potrebbero capire il funzionamento di alcuni dei meccanismi estremi del nostro universo. Così usando una catena di atomi per simulare l'orizzonte degli eventi di un buco nero, un team ha osservato l'equivalente di quella che chiamiamo radiazione di Hawking.

La radiazione di Hawking venne ipotizzata dall'omonimo scienziato per la prima volta nel 1974 ma non sappiamo se esista davvero perché è ancora troppo debole per essere rilevata. Così un team di fisici ha cercato di ricreare in laboratorio questi mostri cosmici e il loro "orizzonte degli eventi", ovvero quel confine che, se superato, neanche la luce può tornare indietro.

L'effetto di questo falso orizzonte degli eventi ha prodotto un aumento della temperatura che corrispondeva alle aspettative teoriche di un sistema di buchi neri equivalente, ha affermato il team, ma solo quando una parte della catena si estendeva oltre l'orizzonte degli eventi. Ciò, sostanzialmente, potrebbe significare che l'entanglement che si trova a cavallo dell'orizzonte degli eventi è determinante per generare la radiazione di Hawking.

Non è chiaro cosa questa scoperta significhi per la gravità quantistica, ma il modello - secondo quanto affermato sul Physical Review Research nel 2022 - offre un modo per studiare l'emergere della radiazione di Hawking in un ambiente che non è influenzato dalle dinamiche della formazione di un buco nero. Questo esperimento può essere analizzato in diverse configurazioni per esplorare altri aspetti "quantomeccanici" fondamentali.