Lavorare a maglia e matematica: insieme per creare materiali personalizzati

Un fisico appassionato del “lavoro a maglia” sta studiando la matematica alla base di questa pratica manuale, con l’intento di creare un compendio di maglieria che possa essere utilizzato per manipolare le proprietà fisiche dei materiali.

La lavorazione a maglia è un’antichissima arte che si realizza con strumenti chiamati ferri, e della quale è appassionata la fisica Elisabetta Matsumoto, del Georgia Institute of Technology di Atlanta; l’idea scatenante questa ricerca è collocabile al 2009, quando Elisabetta, lavorando a maglia ad una rappresentazione di un “drago rosso Giapponese”, si è imbattuta in un “punto insolitamente nodoso” che l’ha indotta a ragionare e sperimentare sulla geometria dei punti a maglia.

Infatti come afferma la stessa Matsumoto: “Nel lavoro a maglia ci sono un centinaio di punti base e variandone le combinazioni, una magliaia può alterare l'elasticità, la resistenza meccanica e la struttura 3D del tessuto risultante”.

La ricerca, che ha come obiettivo quello di creare un compendio sulle proprietà dei tessuti in base ai tipi di punto e alle loro combinazioni, si basa sulla teoria dei nodi, un insieme di principi matematici che definiscono come si formano i nodi, e come entrano in correlazione tra loro.

Il team di ricerca sta ora programmando un computer per prevedere le proprietà meccaniche dei tessuti in base alla tipologia e combinazione dei punti a maglia; queste previsioni potrebbero aiutare a personalizzare i materiali per applicazioni specifiche, come per esempio gli indumenti "intelligenti" indossabili.