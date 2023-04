Un fisico e un matematico affermano di poter battere la roulette

C'è chi ci prova da decenni a trovare un modo per vincere sempre alla roulette, ma con scarso successo. È possibile individuare schemi per ribaltare le probabilità a tuo favore? Un fisico e matematico intervistati recentemente da Bloomberg affermano di esserci riusciti, escogitando un modo per sconfiggere il gioco.

Nel 2004, il fisico Niko Tosa - nome inventato per proteggere la privacy dello scienziato - ha trascorso diverse settimane frequentando il casinò Ritz Club di Londra, seduto al tavolo della roulette e riuscendo a guadagnare decine di migliaia di sterline ogni notte, diventando il giocatore di maggior successo ad essersi mai seduto nel tavolo.

Secondo Bloomberg, Tosa e due complici avrebbero guardato la pallina per circa sette secondi prima di piazzare le loro scommesse, scegliendo fino a 15 numeri. Non vincevano ogni volta, certo, ma alla fine riuscivano a guadagnare una somma davvero niente male... fino a provocare le indagini da parte del casinò, dei media e della polizia.

La polizia sospettava che stesse usando un dispositivo per tracciare dove sarebbe caduta la pallina, ma senza prove gli è stato permesso di mantenere la sua vincita (1 milione di sterline in totale). Secondo quanto affermato dal fisico, su un tavolo perfetto non dovresti essere in grado di prevedere dove si fermerà la pallina.

Nel tempo però, anche a causa del tavolo leggermente inclinato, la rotazione può diventare più prevedibile, creando una "zona di lancio" dove è più probabile che la pallina cada. A proposito, sapete che gli avvertimenti nei siti di gioco d'azzardo sono inefficaci?