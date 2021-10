Il fisico Michio Kaku afferma: SpaceX sta 'distruggendo' Blue Origin

Conosciamo tutti la rivalità esistente tra SpaceX e Blue Origin, rispettivamente le compagnie spaziali private di Elon Musk e Jeff Bezos. Bene, secondo il famoso fisico teorico Michio Kaku, sostenitore dell'idea che gli umani non devono mettersi in contatto con gli alieni, SpaceX sta distruggendo Blue Origin.

La società di Musk, infatti, ha già portato in orbita diverse squadre di astronauti, e sta facendo progressi significativi nello sviluppo di un veicolo in grado di portare gli umani sulla Luna (e il primo viaggio intorno al nostro satellite dovrebbe avvenire nel 2023). Attualmente, invece, Blue Origin ha soltanto inviato dei turisti al di sopra della linea di Karman.

"Non è un testa a testa come i media vorrebbero ritrarre", ha dichiarato Michio Kaku a Fox Business durante un'intervista televisiva. "SpaceX ha un grande vantaggio su Blue Origin". "Sono stati intorno alla Terra diverse volte, vanno alla stazione spaziale". Kaku ha anche citato la prima missione interamente turistica Inspiration4, che portato nello spazio per tre giorni quattro passeggeri.

La capsula SpaceX Crew Dragon ha superato in altitudine perfino la Stazione Spaziale Internazionale e il telescopio spaziale Hubble. “Superiore a qualsiasi uomo diverso da quelli che sono andati sulla Luna”, ha dichiarato il mese scorso Andy Tran, supervisore produzione di SpaceX, al New York Times.

Insomma, Kaku sembra essere chiaro... attualmente in questa "competizione" per raggiungere lo spazio sta vincendo Elon Musk, voi siete d'accordo?