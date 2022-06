Questo fisico prega di NON costruire un altro acceleratore di particelle, ecco perché

"Per favore, non costruite un altro Large Hadron Collider" - questo è il titolo di un articolo scritto da un fisico sulla rivista Big Think. Il Large Hadron Collider (LHC), per farvi capire, è un acceleratore di particelle utilizzato per ricerche sperimentali nel campo della fisica. Perché questo scienziato si oppone?

Quello che si trova al CERN, a Ginevra, ha portato ad alcune scoperte rivoluzionarie nel mondo della fisica teorica, come ad esempio il completamento del modello standard della fisica delle particelle con il bosone di Higgs. Proprio per questo motivo gli scienziati vogliono costruire un collisore di particelle quasi quattro volte più grande e dal costo di ben 25 miliardi di dollari.

Il fisico PhD Tom Hartsfield è contrario però alla costruzione di questo colosso perché, secondo lui, non ha senso farlo e i fondi potrebbero essere utilizzati altrove. Il motivo di ciò è semplice: le scoperte portate dall'LHC sono "solo" teoriche e spendere i soldi per questo nuovo acceleratore di particelle - tenendo conto che la fisica dietro questa scienza è ancora molto incerta - non ha senso.

Pertanto erogare fino a 100 miliardi di dollari (tra costruzione, mantenimento e tutto) potrebbe essere un grosso errore. "Quando non hai molto da fare e risorse limitate, è meglio mirare a problemi che sai siano davvero lì fuori", scrive Hartsfield. "Quelle cose ti porteranno a nuove scoperte. Ci sono molti problemi noti in fisica in questo momento", continua l'esperto. "100 miliardi di dollari potrebbero finanziare (letteralmente) 100.000 esperimenti di fisica più piccoli."

Attualmente, infatti, il CERN ha un imponente progetto di costruzione di un acceleratore di particelle di 100 chilometri che si stima sarà completato entro il 2040. Cosa ne pensate voi? Siete d'accordo con le affermazioni dello scienziato? O siete del parere che questo "benaltrismo" sia solo controproducente? Effettivamente una polemica simile è stata fatta anche con il telescopio spaziale James Webb.