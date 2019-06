Un fisico propone una possibile soluzione al famoso paradosso di Fermi

Se l'Universo è infinito e ci sono infiniti mondi, dove sono gli alieni? Questo è il famosissimo paradosso di Fermi, un dilemma che continua a tormentarci da più di mezzo secolo e che non ha ancora trovato soluzione.

L'anno scorso, il fisico teorico Alexander Berezin della National Research University of Electronic Technology (MIET) in Russia, ha presentato la sua spiegazione del perché siamo soli nell'Universo.

Secondo il suo documento, il paradosso ha una "soluzione banale, che non richiede assunzioni controverse" ma potrebbe rivelarsi "difficile da accettare, in quanto prevede un futuro per la nostra stessa civiltà che è anche peggio dell'estinzione".

Allo scopo di risolvere il paradosso, Berezin dice che l'unico parametro di cui dovremmo preoccuparci, in termini di definizione della vita extraterrestre, è la soglia fisica da cui possiamo osservare la sua esistenza.

In sintesi, l'unica variabile che possiamo oggettivamente misurare è la probabilità che la vita diventi rilevabile dallo spazio esterno entro un certo intervallo dalla Terra, chiamato dal fisico "parametro A".

Se una civiltà aliena non raggiunge questo parametro, sviluppando viaggi interstellari, trasmettendo comunicazioni attraverso lo spazio o con altri mezzi, potrebbe esistere lo stesso, ma noi non lo sapremo mai.

Quello che propone Berenzin è quindi uno scenario più cupo: "E se la prima vita che raggiunge la capacità di viaggio interstellare necessariamente sradica ogni competizione per alimentare la propria espansione?".

Come spiega il fisico, non per forza queste civiltà aliene vogliono cancellare consapevolmente altre forme di vita, ma semplicemente "non se ne accorgeranno, allo stesso modo in cui un gruppo di costruzione demolisce un formicaio per costruire un bene immobile".

Per Berenzin potremmo non essere noi le formiche, ma i futuri distruttori delle forme di vita che stiamo cercando da tempo immemore. Questa tale capacità di distruzione umana potrebbe non essere causata intenzionalmente. "Una IA ribelle potenzialmente può popolare l'intero superammasso di galassie con copie di se stesso, trasformando ogni sistema solare in un supercomputer, e non serve chiedere il motivo", scrive Berezin.

Ovviamente si parla di un futuro ancora molto lontano, e di una possibile soluzione tra le migliaia date dagli scienziati. Per alcuni scienziati ad esempio la scoperta della vita extraterrestre è imminente.