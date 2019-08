Al fisico Sergio Ferrara va il premio Breakthrough

Meccanica Quantistica e Teoria della Relatività Generale. Infinitamente piccolo ed infinitamente grande. Due mondi distanti e inconciliabili. Almeno questo era la paura che avevamo, e che tutto sommato per certi aspetti abbiamo ancora. Ma lo sono davvero, inconciliabili?

Il fisico italiano Sergio Ferrara, con la sua teoria della supergravità, che sintetizza queste due grandi branche della fisica, ha vinto il premio Breakthrough, considerato l' Oscar della scienza.



Il premio Breakthrough, voluto dal miliardario Yuri Milner con Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) e Jack Ma (Alibaba), è un insieme di premi internazionali divisi in tre categorie: Breakthrough Prize in Life Sciences, Breakthrough Prize in Fundamental Physics, Breakthrough Prize in Mathematics. I vincitori ricevono come premio 3 milioni di dollari e una cerimonia di premiazione televisiva (in programma negli Stati Uniti il 3 novembre, presso lo storico Hangar 1 della Nasa, vicino Mountain View).



«Quando pensiamo alle grandi opere dell'immaginazione umana, spesso ci riferiamo all'arte, alla musica e alla letteratura, ma alcune delle creazioni più profonde e belle sono quelle della scienza», ha rilevato Milner. «La supergravità ha ispirato i fisici per decenni e potrebbe contenere profonde verità sulla natura della realtà», ha aggiunto.



Fisico del Cern e associato Infn, nato a Roma nel maggio del 1945, è stato premiato insieme a Daniel Freedman (Mit e Stanford University) e Peter van Nieuwenhuizen (Stony Brook University). «E' straordinario che le equazioni di Einstein ammettano la generalizzazione che conosciamo come supergravità», ha rilevato nella motivazione Edward Witten dell'Istituto per gli Studi Avanzati di Princeton, presidente del Comitato scientifico che ha selezionato i vincitori, uno dei più autorevoli fisici e matematici contemporanei.



D'altronde non è l'unica teoria che ci prova.