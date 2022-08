Un fisico vi spiega perché non dovete mai fare la doccia durante un temporale

Essere presi da un fulmine è raro, anche se Roy Sullivan è stato colpito per ben 7 volte ed è sopravvissuto, ma ogni anno sono oltre 24.000 i decessi e 240.000 i feriti. Molti di questi a causa del riparo sbagliato sotto alberi o vicino a una finestra, ma sapevate che durante una tempesta è meglio evitare di fare doccia o di lavare i piatti?

Come ben sappiamo le nuvole, durante un temporale, contengono molte goccioline di acqua e di ghiaccio. Ed è proprio l'interazione tra questi due elementi che portano alla creazione di un fulmine. Le nuvole in questo caso agiscono come enormi generatori di Van de Graaff, separando le cariche positive e negative.

Quando le nuvole temporalesche si muovono sulla Terra, generano una carica opposta nel terreno ed è proprio questo che attrae un colpo di fulmine verso il suolo. Il percorso della scarica è solitamente quello di minor resistenza, ed è molto probabile che le cose più conduttive (come il metallo) vengano colpite.

Nonostante stare dentro casa sia molto più sicuro di essere all'aria aperta - e il video di questo albero disintegrato da un fulmine ne é la prova - se una scarica colpisce la vostra casa, l'elettricità seguirebbe il percorso di minor resistenza al suolo. Fili metallici o acqua nei tubi forniscono un comodo percorso conduttivo per l'elettricità, mentre la doccia (metallo e acqua) sarebbe lo sbocco perfetto.

I Centri degli USA per il controllo e la prevenzione delle malattie incoraggiano la popolazione a evitare tutte le attività acquatiche durante un temporale, perfino il lavaggio dei piatti. Insomma, durante una tempesta leggete un buon libro, piuttosto.