Fitbit Charge 5 appare nei primi render ufficiali: ecco come sarà

La gamma di fitness tracker Fitbit Charge sta per ricevere un aggiornamento alla sua quinta versione, apparentemente vicina al lancio sul mercato globale. I tipster del settore hanno trapelato in rete una nuova serie di render presumibilmente ufficiali, i quali fanno pensare a una riprogettazione quasi completa.

Grazie al rinomato informatore Evan Blass, noto anche come evleaks, abbiamo la possibilità di dare una prima occhiata a Fitbit Charge 5, fitness tracker che ricorda un po’ il già lanciato Fitbit Luxe: ci sono linee più moderne e morbide, con un nuovo sistema di allacciamento del cinturino situato a filo con il corpo del tracker in sé. Si nota poi una superficie lucida sul lato del quadrante, potenzialmente un’estensione dei controlli touch del dispositivo.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del display non è noto alcun dettaglio, se non che è plausibile l’utilizzo del display OLED con grafica a colori per garantire la migliore visibilità possibile. Tra l’altro, se questa indiscrezione dovesse rivelarsi vera si tratterebbe del primo fitness tracker della serie Charge con il supporto alla visualizzazione dei colori. In compenso, le opzioni dei cinturini attualmente note sono nero carbone, grigio blu e crema.

Mancando render relativi al retro è inoltre impossibile capire quali sensori giungeranno in dotazione a Fitbit Charge 5, il cui periodo di lancio è altrettanto ignoto. Per ora, dunque, consigliamo di considerare questi leak cum grano salis in attesa di dettagli ufficiali.

Nel mentre, Fitbit è al lavoro su una gamma di feature pensate per i diabetici, sviluppate e lanciate in collaborazione con l’azienda specializzata Lifescan.