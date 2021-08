Fitbit Charge 5 ufficiale con schermo OLED, disponibile dal 25 agosto a 179,95 Euro

Fitbit nella giornata odierna presenta il nuovo fitness tracker Fitbit Charge 5, concepito con tante novità soprattutto in seguito alla pandemia COVID-19 e al cambiamento nelle abitudini degli utenti in tutto il mondo. Vediamo assieme tutti i dettagli in merito alle specifiche tecniche, feature introdotte e prezzo al lancio.

Il fitness tracker Charge 5 è l’ultima evoluzione del prodotto ammiraglia della casa statunitense: dal design elegante con linee più moderne, il dispositivo è dotato di schermo OLED touchscreen con grafica a colori per la prima volta nella storia della gamma, mentre non mancano anche controlli aggiuntivi utilizzabili tramite la barra touch laterale realizzata in acciaio inossidabile.

Tra gli altri dettagli tecnici importanti si segnala l’autonomia di ben 7 giorni, la presenza della funzionalità Always On Display – che comporta una “diminuzione notevole dell’autonomia” - e un design più sottile del 10% rispetto a Fitbit Charge 4. Viene garantito inoltre il supporto a notifiche, risposte rapide su Android, pagamenti NFC e 20 quadranti personalizzati.

Tra le feature premium per la salute figurano i sensori per monitorare frequenza cardiaca, passi, saturazione dell’ossigeno nel sangue, temperatura della pelle, qualità del sonno e l’inedito “Daily Readiness Score”, un punteggio calcolato in base alla cronologia degli allenamenti, al sonno e alla frequenza cardiaca e che serve all’app Fitbit per consigliare il tipo di esercizi da svolgere durante la giornata, elencando anche video-guida esclusivi. Non mancheranno pure l’app ECG e il sensore EDA visto già su Fitbit Sense, utilizzato per raccogliere dati essenziali e approfonditi relativi allo stress così da indicare se abbiamo bisogno di “ricaricarci” o se possiamo proseguire con l’attività fisica.

Fitbit Charge 5 sarà disponibile dal 25 agosto 2021 per il preordine al prezzo di lancio di 179,95 Euro, in cui sono inclusi anche 6 mesi di Fitbit Premium. Ci sono novità anche per gli smartwatch Fitbit, tra cui nuovi cinturini premium firmati Victor Glemaud e Brother Vellies.