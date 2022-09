Fitbit Charge 6 sta arrivando, cosa cambia rispetto Charge 5?

Non è passato molto dal lancio degli ultimi fitness tracker Fitbit, eppure già si parla di un altro modello in arrivo sul mercato: Fitbit Charge 6 è vicino al lancio. Secondo le ultime indiscrezioni, però, non ci saranno grandi novità rispetto al predecessore Fitbit Charge 5.

Stando a una fonte contattata da 9to5Google, il tracker Charge di ultima generazione dovrebbe essere “quasi identico” al predecessore. Di conseguenza, come evidenziato nella recensione di Fitbit Charge 5, parliamo di un wearable con corpo in alluminio, display in vetro curvo e design particolarmente leggero. Non vanno escluse lievi modifiche al design, sebbene i rumor parlino di una prevalenza di elementi dalla scorsa iterazione. Venendo ai dettagli tecnici, da 9to5Google non si evince nulla eccetto per il nome in codice FB424 presso la Federal Communications Commission (FCC) statunitense.

Il ragionamento sul fronte design è il medesimo visto con Fitbit Charge 3 e Charge 4, ma al contempo conferma la bontà del prodotto attuale. Le vere novità arriveranno plausibilmente lato software e hardware, magari con una tecnologia di monitoraggio dell’attività fisica rivoluzionaria. Solamente tra qualche anno vedremo arrivare un Fitbit Charge completamente rinnovato nel design.

In merito al lancio di Charge 6, a quanto pare dovremo aspettarci le prime indicazioni ufficiali per fine 2022 in vista del possibile debutto nel 2023.