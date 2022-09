Fitbit: disponibili in Italia notifiche anomalie ritmo cardiaco, gli smartwatch supportati

Lo scorso luglio Fitbit ha lanciato un aggiornamento importante per i suoi smartwatch relativo alla privacy degli utenti. Dopo due mesi, gli sviluppatori della società da tempo acquisita da Google hanno distribuito un nuovo update che amplia il supporto alle notifiche per le irregolarità del ritmo cardiaco a più dispositivi wearable del brand.

Come ripreso da 9to5Google, Fitbit oggi già offre tale funzionalità su alcuni dispositivi indossabili negli Stati Uniti affinché gli utenti vengano avvertiti in caso di fibrillazione atriale. Questa feature era però particolarmente attesa anche in altri mercati in tutto il mondo, tra cui quello europeo e, ovviamente, quello italiano.

Ebbene, finalmente Fitbit ha rivelato che le notifiche per il ritmo cardiaco irregolare sono ora disponibili in oltre 20 mercati, tra cui proprio il Belpaese. L’espansione alle nuove regioni supportate avverrà nel corso delle prossime settimane con l’update dedicato, il cui rilascio è ovviamente graduale. Per quanto riguarda i dispositivi compatibili, Fitbit afferma che le notifiche del ritmo cardiaco irregolare sono supportate su Sense, Sense 2, Versa Lite, Versa 2, Versa 3, Versa 4, Charge 3, Charge 4, Charge 5, Lux, Inspire 2 e Inspire 3.

La funzione, specifichiamo, si occupa del monitoraggio del ritmo cardiaco durante il sonno per verificare la presenza di segni di fibrillazione atriale, condizione prevalentemente associata a un aumentato rischio di coaguli di sangue, attacchi di cuore e ictus.

A inizio agosto, invece, i possessori di smartwatch Fitbit hanno dovuto dire addio ai trasferimenti di musica tra PC e smarwatch.