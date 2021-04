Fitbit Luxe appare in foto: ecco come sarà la nuova smartband di lusso

Dopo aver completato l'acquisizione da parte di Google, avvallata anche dall'Unione Europea, Fitbit sarebbe in procinto di arricchire la sua proposta commerciale con una nuova smartband, particolarmente orientata verso la qualità costruttiva e il design in generale.

Già nota per prodotti dall'elevata qualità costruttiva ma soprattutto funzionale, Fitbit è ormai diventata un tassello fondamentale nel settore dei device indossabili e il nuovo braccialetto Luxe, apparso finalmente in foto per la prima volta, sembra voler mantenere alte le aspettative.

Siamo di fronte a un dispositivo con pannello OLED e una cassa in acciaio inossidabile, dal design relativamente classico seppur molto elegante. Le combinazioni di colore permettono una buona gamma di personalizzazione a partire proprio dalla cassa, disponibile in tre colorazioni: oro, acciaio e canna di fucile.

I cinturini, intercambiabili, sono disponibili anch'essi in tre colorazioni, dal beige della versione con cassa dorata al rosa della versione in acciaio. La band nera invece abbraccerà questo colore anche nel cinturino, per un look decisamente discreto.

A corredo troveremo il monitoraggio del battito cardiaco, del sonno e gli esercizi per la respirazione. Fitbit Luxe sarà resistente all'immersione, dunque potrà monitorare anche gli sport acquatici, ma non avrà il GPS, unica vera mancanza di una smart band altrimenti completissima.