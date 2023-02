Fitbit pensa a nuovo strumento per misurare pressione sanguigna via smartwatch

Il monitoraggio della pressione sanguigna sta diventando una delle funzionalità di punta di diversi smartwatch: ad esempio, è il cavallo di battaglia dello Huawei Watch D lanciato in Italia a fine 2022. Ora a puntare sulla stessa tecnologia è Fitbit, la quale ha brevettato nuovi strumenti per misurare la pressione.

Come riportato dagli attenti colleghi di The Verge, la società statunitense legata alla Grande G ha progettato e depositato il brevetto riguardante un cinturino speciale che, anziché usare il sensore PPG, opera come un normale bracciale di misurazione che ostruisce il flusso sanguigno, offrendo infine la lettura sistolica e quella diastolica.

Lo schema di funzionamento lo potete vedere in calce alla notizia: basterebbe una pressione prolungata dello schermo al fine di attivare automaticamente la lettura della pressione sanguigna, offrendo tutte le informazioni necessarie al monitoraggio della propria salute.

Il design è interessante, stando agli altri schemi mostrati nel detto brevetto, sebbene l’idea non sia una novità assoluta. Abbiamo visto, appunto, il caso di Huawei, ma anche Samsung ha incluso la feature sui suoi Galaxy Watch da diverso tempo, seppur con un meccanismo differente. Per Fitbit questa potrebbe essere una svolta importante in ottica riaffermazione nel mercato smartwatch, specie nel momento in cui Google sta puntando soprattutto sulla gamma premium Pixel Watch disponibile dal 2022.

Trattandosi di un brevetto, il debutto di questa funzionalità non è nemmeno certo; per questa ragione, meglio attendere pazientemente l’eventuale annuncio di uno smartwatch dotato della tecnologia qui vista.

Per ora, non ci resta che rimandarvi alla recensione di Fitbit Sense 2 e Inspire 3.