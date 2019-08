Fitbit pronta a sfidare Apple Watch con il nuovo Fitbit Versa: le prime immagini

Una nuova serie di scatti pubblicati dal popolare leakster Evan Blass ci fornisce una panoramica ravvicinata della nuova generazione di Fitbit Versa, che rispetto alla precedente generazione ha i bordi più arrotondati e probabilmente includerà un display LCD basato sulla tecnologia AMOLED.

A livello estetico sembra molto simile all'Apple Watch, ma a differenza dello smartwatch della casa della Mela non è stato montato alcun pulsante sul lato destro, mentre a sinistra è presente solo un tasto. L'interfaccia utente ovviamente sarà navigabile tramite il pannello touchscreen.

A quanto pare il prossimo Versa integrerà l'assistente intelligente Alexa di Amazon, che potrebbe rappresentare un punto di vantaggio rispetto a Siri di Apple Watch che non sempre si è dimostrato impeccabile nella comprensione dei comandi.

Ad oggi non sono trapelate molte informazioni sulla possibile data di lancio, tanto meno sul prezzo. Fitbit almeno al momento non ha in programma alcun keynote di presentazione, ma dal momento che i render sembrano essere collegati al materiale pubblicitario, non è da escludere un annuncio già nelle prossime settimane.

Sulle specifiche tecniche non sono disponibili indicazioni, ed è da capire anche l'eventuale disponibilità in Italia visto che in passato Fitbit ha lanciato i propri prodotti anche nel nostro paese.. Vi terremo aggiornati non appena trapeleranno ulteriori informazioni a riguardo, nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate.