Fitbit richiama smartwatch Ionic: problemi con la batteria possono causare ustioni

Il produttore statunitense di smartwatch Fitbit, acquisito da Google anni fa, ha emesso un avviso di richiamo volontario per gli smartwatch Ionic prodotti e venduti tra 2017 e 2020. Questo avvertimento giunge in seguito a nuove segnalazioni di surriscaldamento della batteria a livelli importanti, tanto da causare anche ustioni.

Negli Stati Uniti la Consumer Product Safety Commission (CPSC) ha infatti ricevuto almeno 174 segnalazioni da parte dei possessori di Fitbit Ionic, di cui 78 per ustioni anche di terzo grado. Si tratta di un numero decisamente ridotto rispetto alle numerose unità vendute in tutto il mondo: si parla, difatti, di un milione di utenti negli Stati Uniti e 693.000 circa a livello internazionale.

Ciononostante, per agire con estrema cautela Fitbit ha deciso di proporre a tutti coloro che hanno acquistato lo smartwatch Fitbit Ionic il ritorno del dispositivo ottenendo un rimborso di 299 Dollari a prescindere dal tempo passato dall’acquisto. A questo rimborso verrà aggiunto, poi, un codice sconto del 40% per l’acquisto di un altro wearable firmato Fitbit.

Recandosi sul sito allegato in calce alla notizia sarà possibile accedere a tutte le indicazioni da seguire per completare l’intero processo, anche in Italia. Anzi, se siete possessori di un Fitbit Ionic e avete dubbi riguardo la richiesta di rimborso potrete chiamare il numero dedicato per i clienti del Belpaese, disponibile nell’ultima voce delle FAQ.

Nel novembre 2021, invece, abbiamo provato Fitbit Charge 5, ultimo fitness tracker del produttore statunitense.