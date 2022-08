Fitbit scatenata: ecco i nuovi fitness tracker Sense 2, Versa 4 e Inspire 3

Lo scorso maggio, vi abbiamo riportato che il lancio di Fitbit Versa 4 e Sense 2 era imminente: in realtà, i due device indossabili si sono fatti attendere più del previsto ma, nella giornata di ieri, sono stati ufficialmente annunciati da Fitbit, insieme al Fitbit Inspire 3.

I tre dispositivi smart sono stati presentati con un annuncio ufficiale sul sito web di Fitbit. Come ormai da tradizione, il prodotto principale della lineup è il Sense 2, il nuovo dispositivo flagship di Fitbit, che mantiene un design molto simile a quello del predecessore ma che presenta una pletora di funzioni aggiuntive.

Tra queste troviamo il supporto all'app ECG e all'algoritmo PPG di Fitbit e Google, pensati per il monitoraggio del ritmo e della frequenza cardiaca, ma anche diverse feature pensate specificamente per il tracking delle variazioni del battito cardiaco, della temperatura corporea e di altri parametri biologici legati all'attività fisica. Inoltre, il device vanta il nuovo sensore Body Response, pensato per la misurazione dello stress fisico dell'utente.

Fitbit Versa 4, invece, è progettato meno per gli sportivi professionisti e più per chi vuole fare degli allenamenti leggeri: per questo, lo smartwatch ha ben 40 modalità di esercizio precaricate, un GPS integrato e delle statistiche in tempo reale sulla quantità di calorie bruciate. Infine, il dispostivo ha delle opzioni apposite per alcuni sport particolarmente amati, come il sollevamento pesi, il CrossFit e la danza.

Come il Sense 2, anche Versa 4 possiede diversi sensori, tra cui quelli per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e della saturazione dell'ossigeno nel sangue. Inoltre, entrambi i device sono muniti di supporto per Google Wallet. Sfortunatamente, anche Versa 4 ha un design praticamente identico a quello di Versa 3.

Fitbit Inspire 3 è la proposta a prezzo budget dell'azienda, ed è un fitness tracker capace di tenere traccia di una pletora di parametri relativi alla salute ed all'attività sportiva di chi lo indossa: tra questi troviamo il monitoraggio 24/7 dei passi effettuati, dei gradini saliti, delle calorie bruciate e dell'attività sportiva oraria. Inoltre, il device può misurare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e l'ossigenazione del sangue.