Fitbit Versa 4 e Sense 2 sono vicini: lancio nelle prossime settimane?

Ancora una volta si torna a parlare degli smartwatch Fitbit in fase di sviluppo, complice la diffusione di ulteriori indiscrezioni in rete: dopo gli ultimi indizi su 3 smartwatch Fitbit in lavorazione, grazie a 9to5Google abbiamo una possibile finestra di lancio per Fitbit Versa 4 e Fitbit Sense 2.

Le informazioni ottenute dai colleghi del detto sito parlano di un lancio primaverile per i due nuovi orologi Fitbit. Cosa significa questa semplice affermazione? In realtà molto: un debutto sul mercato entro la fine di questa primavera significa che li dovremmo vedere prima della fine di maggio 2022, ovverosia nelle prossime settimane. Tuttavia, 9to5Google specifica che “i piani potrebbero cambiare”.

Se non altro, grazie a loro abbiamo ottenuto anche dettagli ulteriori sulle specifiche tecniche: lato design, Versa 4 e Sense 2 dovrebbero rimanere pressoché identici ai predecessori Versa 3 e Sense, eccetto per la dotazione di un pulsante laterale fisico in rilievo piuttosto che rientrato. Si tratta di una novità certamente minima e ancora non ben chiara: anche in questo caso ci viene consigliato di considerare questi dettagli con estrema cautela, specialmente se il loro debutto è davvero così imminente. Se siete quindi alla ricerca di smartwatch e fitness tracker di ultima generazione, potrebbe essere più saggio attendere il loro lancio nelle prossime settimane.

Nel frattempo, Fitbit e Google sono alle prese con una causa legale relativa ai casi di ustione con gli smartwatch.