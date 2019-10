Fitbit Versa scontato al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Dopo il nostro articolo dedicato ai migliori smartwatch economici, torniamo a parlare di questo interessante mercato per via di un'offerta particolarmente ghiotta messa in campo da Amazon Italia. Infatti, il noto Fitbit Versa adesso è scontato al prezzo più basso di sempre sull'e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di uno smartwatch che è stato elogiato a più riprese da parte della critica. In particolare, i suoi punti di forza risiedono nell'ottima autonomia, nella comodità, nel display sempre ben visibile anche alla luce naturale e nella precisione dei sensori. Le principali pecche sono invece da ricercarsi nella mancanza del GPS (c'è comunque il GPS condiviso con lo smartphone) e in qualche piccola problematica lato software. Nonostante questo, Fitbit Versa, originariamente uscito nel 2018, ha ottenuto delle valutazioni positive a livello internazionale.

Per quanto riguarda le specifiche, troviamo il supporto al Wi-Fi, all'NFC e al Bluetooth. Non mancano anche un sensore per il rilevamento del battito cardiaco e un sensore SpO2 per il calcolo dell'ossigeno nel sangue. Il display è un IPS da 1,4 pollici con risoluzione 300 x 300 pixel e luminosità di picco pari a 1000 nits.

Tornando all'offerta, ora Fitbit Versa viene venduto a un prezzo di circa 150 euro su Amazon Italia, a fronte dei circa 200 euro richiesti solitamente (sconto di circa 50 euro). Insomma, potrebbe sicuramente essere una buona occasione per una certa tipologia d'utenza.