Un fiume è diventato arancione in Russia, colpa dei deflussi acidi di una miniera

I fiumi in Russia si stanno colorando di arancione. Nessuna causa naturale o un "raro evento" legato a qualche strano meccanismo, solo colpa di una miniera abbandonata che sta rilasciando sostanza nocive nell'acqua. A far scattare il campanello d'allarme è stato un video condotto da un blogger di viaggi su Instagram.

Il paesaggio in questione si trova vicino a una miniera di solfuro di rame in disuso vicino al villaggio di Lyovikha negli Urali. Dopo che il video è diventato virale e ha iniziato a diffondersi su internet, i procuratori russi hanno riferito che stavano conducendo un'ispezione della struttura. "L'ufficio del procuratore distrettuale di Nizhny Tagil ha iniziato a controllare la struttura che tratta le acque reflue della miniera di Levikhinsky", ha affermato un portavoce all'Agence France-Presse.

La miniera "è allagata e ora fluiscono fiumi acidi da essa, avvelenando tutto ciò che toccano", scrive il blogger zamkad_life. Il portavoce della procura ha affermato che gli specialisti "prenderanno dei campioni per stabilire se il trattamento dell'acqua acida proveniente dalla miniera è conforme alle regole". Secondo l'ambientalista Andrei Volegov, l'acqua inquinata doveva essere neutralizzata in uno "stagno artificiale" apposito, ma l'acqua al suo interno è - molto probabilmente - traboccata a causa delle forti piogge.

Lo stesso Volegov, lo scorso anno, aveva avvisato chi di dovere della situazione, ricevendo una risposta secondo cui la società incaricata degli inquinanti non riceveva abbastanza finanziamenti e non poteva acquistare abbastanza calce per neutralizzare l'acido. Secondo i media locali, inoltre, il governo regionale di Sverdlovsk aveva chiesto la chiusura della miniera, ma Mosca ha rifiutato perché al suo interno erano ancora presenti risorse preziose.

Non si tratta del primo caso di inquinamento in Russia: il mese scorso sono fuoriuscite 20.000 tonnellate di carburante in un fiume, insieme a un'altra potenziale fuoriuscita tossica.