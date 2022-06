Fiume di offerte su cuffie e auricolari True Wireless da Euronics: fino 35% in meno

Euronics in queste giornate continua a proporre una moltitudine di dispositivi d’elettronica a ottimi prezzi: se ieri abbiamo trattato 2 TV LG OLED a metà prezzo fino all’8 giugno prossimo, oggi vedremo una serie di cuffie e auricolari True Wireless in offerta appartenenti a vari brand.

Partendo proprio dalle cuffie a padiglione chiuso o semi-aperto, troviamo innanzitutto le Sony WHCH510B.CE7 proposte a 34,90 Euro al posto di 49,90 Euro, dotate di un driver da 30mm con risposta in frequenza 20 Hz - 20.000 Hz, autonomia fino a 35 ore e microfono incorporato per gestire anche le chiamate tramite Bluetooth 5.0. Non sono, però, un modello adatto al fitness.

In ordine di prezzo, dunque, troviamo le cuffie Sennheiser HD458BT a 99,90 Euro al posto dei 134 Euro di listino. In questo caso c’è una risposta in frequenza pari a 18 Hz – 22.000 Hz, troviamo due microfono omnidirezionali, connessione Bluetooth 4.0 o NFC, tecnologia di cancellazione attiva del rumore e sistema NoiseGard per ridurre il rumore di sottofondo adattandosi continuamente ai vari ambienti garantendone la quasi totale eliminazione.

Passiamo quindi agli auricolari con i Samsung Galaxy Buds+ sviluppati con AKG: si tratta di un modello di fascia media con altoparlanti a due vie, tre microfoni e autonomia pari a 22 ore se si considera la ricarica completa con custodia, la quale impiega 3 minuti per offrire circa un’ora di riproduzione alle gemme. La connettività avviene tramite Bluetooth 5.0. Il prezzo? 101 Euro anziché 149 Euro.

A 109 Euro troverete invece le Samsung Galaxy Buds Live a forma di fagiolo, con un’ergonomia sorprendente e cancellazione attiva del rumore. I driver da 12 mm sono forniti anche qui da AKG e l’integrazione avanzata con Spotify consente l’avvio rapido della riproduzione. L’autonomia, dunque, tocca le 21 ore con ricarica della custodia.

Infine, Euronics offre le Samsung Galaxy Buds Pro a 150 Euro anziché 229 Euro, dotate di tecnologia Dolby Head Tracking, Dolby Atmos, cancellazione attiva del rumore con modalità Suono Ambientale, audio AKG e autonomia pari a 28 ore complessive senza ANC o 18 ore con ANC, sempre considerata la ricarica completa da parte della custodia.

