Un fiume 'oscuro' potrebbe scorrere sotto la Groenlandia per 1.000 chilometri

Molto al di sotto della superficie della Groenlandia, gli scienziati hanno scoperto la possibile presenza di un fiume che si estende per 1.000 chilometri, fluendo dall'interno della grande isola fino al fiordo di Petermann nel nord-ovest del paese.

Secondo uno dei ricercatori dietro la scoperta, Christopher Chambers dell'Università di Hokkaido, i risultati "sono coerenti con un lungo fiume subglaciale, anche se rimane una notevole incertezza". Questa incertezza è a causa di alcune lacune nei dati radar delle indagini aeree sopra la calotta glaciale della Groenlandia.

Numerosi studi, negli ultimi decenni, hanno infatti suggerito la presenza di trincee, valli o "mega-canyon" che potrebbero essere nascosti dalla spessa calotta di ghiaccio (che si sta sciogliendo molto velocemente). Non è noto però, se tutte le valli siano collegate in un lungo fiume, o semplicemente siano scollegate tra loro. L'incertezza si ha anche per il comportamento dell'acqua.

"Non sappiamo quanta acqua, se è presente, sia disponibile per scorrere lungo la valle, e se esce davvero al fiordo di Petermann o viene ricongelata", afferma Chambers. In un nuovo studio gli esperti hanno esplorato l'ipotetica possibilità che la valle non sia suddivisa in parti separate, ma unita tra loro e che scorre continuamente in un lungo fiume.

Sulla base di quello scenario, le simulazioni hanno suggerito che il corso d'acqua scorre dal centro della Groenlandia al mare, con acqua liquida che attraversa il percorso ininterrotto. I risultati, per adesso, rimangono ipotetici, ma i ricercatori pensano che le future indagini aeree potrebbero un giorno essere in grado di confermare quanto detto.