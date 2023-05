Il fiume Senna a Parigi sarà balneabile per la prima volta in un secolo

Anche Parigi ha ospitato le Olimpiadi. L'evento ebbe luogo nel 1900, più di 100 anni fa, quando nel fiume si svolsero numerosi eventi di nuoto. Tuttavia, il governo parigino ha deciso che dal 1923 la balneazione sarebbe stata vietata nella Senna per proteggere i bagnanti dalle correnti, dal traffico fluviale e dall'inquinamento delle acque.

Ora, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Parigi del prossimo anno, la città spera di riportare il fiume al suo stato precedente come luogo olimpico e piscina pubblica. Non sarà per niente una cosa facile, poiché c'è dietro un progetto da 1,5 miliardi di euro che prevede una significativa revisione delle infrastrutture.

Si dovranno aggiungere nuovi tubi, serbatoi e pompe sotterranee per impedire ai batteri dannosi di contaminare le acque e soprattutto i bagnanti. Un serbatoio di stoccaggio vicino alla stazione ferroviaria di Austerlitz conterrà l'equivalente di 20 piscine olimpioniche d'acqua, col fine ultimo di impedire che l'acqua piovana travolga il sistema igienico-sanitario di Parigi e causi il deflusso delle acque reflue non trattate nel fiume (principale fonte di inquinamento della Senna).

"Non stiamo purificando la Senna", ha affermato Samuel Colin-Canivez, ingegnere capo della città nonché responsabile dei progetti fognari. "Il nostro approccio è impedire che l'acqua non trattata venga scaricata nella Senna."

"Abbiamo una garanzia del 100% [che il fiume potrà essere usato]? La risposta è no”, aggiunge Pierre Rabadan, il vicesindaco che dirige la pianificazione olimpica della città, al Times. "Se piove continuamente per una settimana prima delle gare, sappiamo che la qualità dell'acqua, anche con tutto il lavoro che è stato fatto, probabilmente non sarà eccellente."

Tuttavia, la scorsa estate gli idrologi che hanno misurato i batteri fecali del fiume hanno scoperto che il 90% dei campioni era abbastanza pulito per nuotare. A proposito di inquinamento, sapete che purtroppo esistono 1000 fiumi di plastica in tutto il mondo?