iFixit bacchetta Apple, Microsoft e Samsung per la scarsa riparabilità dei dispositivi

Il CEO di iFixit, Kyle Wiens, nel corso di un'udienza pubblica della Productivity Commission sul diritto alla riparazione, ha bacchettato Microsoft, Apple, Samsung ed altri importante aziende tech in merito alle difficoltà di riparazione dei loro hardware da parte di riparatori di terze parti.

Wiens ha affermato che la sua società ha visto "i produttori limitare la nostra capacità di acquistare componenti. C'è un produttore di batterie tedesco di nome Varta che vende batterie a tante aziende. Samsung usa queste batterie nei suoi auricolari Galaxy, ma quando andiamo da Varta e chiediamo di acquistare tali batterie per usarle nelle riparazioni, ci dicono che ciò non è possibile in quanto il contratto con Samsung ne impedisce la vendita".

Il dirigente ha anche posto l'esempio di Microsoft e del Surface Laptop, che si è rivelato essere uno dei dispositivi più difficili da riparare, al punto che gli è stato dato il punteggio di 0/10. Wiens ha spiegato che "aveva una batteria incollata", il che rende praticamente impossibile la sostituzione.

Lo stesso vale anche per Apple, che ha un chip di ricarica per il MacBook Pro che è "talmente ottimizzato che può funzionare su quello specifico computer", ed anche in questo caso la società che produce tale componente per Apple ha firmato un obbligo contrattuale che vieta la vendita del chip ai riparatori di terze parti.

Sempre parlando di Apple, Wiens ha raccontato quanto successo in California dove un'azienda di riciclaggio ha siglato un contratto per riciclare le parti di ricambio non utilizzate. "Apple in California smette di fornire servizi di riparazione dopo sette anni, ed è successo che un lotto di componenti aveva sette anni. Apple aveva i magazzini pieni di pezzi di ricambio ma piuttosto che venderli sul mercato ha pagato una società per distruggerli" ha affermato.