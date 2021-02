Flash Charge e Wireless Air, il futuro della tecnologia secondo OPPO

Nell'eterna lotta all'innovazione, OPPO spicca fra i giganti della tecnologia per la costante ricerca di nuovi design e tecnologie, in grado di meravigliare o migliorare il nostro approccio agli smart device. Abbiamo avuto modo di provare l'OPPO X 2021 con display estensibile, ma le novità quest'anno non sono ancora finite.

L'azienda, che per prima ha introdotto la fotocamera estraibile nel suo Find X, ha infatti presentato due nuove interessanti tecnologie di ricarica, funzionanti e disponibili in prova al Mobile World Congress di Shanghai.

Parliamo della OPPO Flash Charge, tecnologia che alza l'asticella della velocità di ricarica dei nostri smartphone fino a una potenza di 125 W, per una carica completa di 4000 mAh in appena 20 minuti.

Disponibili in prova anche dei dispositivi compatibili con OPPO Wireless Air, tecnologia Wireless e Touchless in grado di caricare uno smartphone a distanza di 10 cm fino a 65 W, per una carica completa in soli 30 minuti senza necessità di contatto con la superficie di ricarica.

Non solo ricarica fra le innovazioni di OPPO in mostra all'MWCS. Nell'area Futuristic Technologies è possibile non solo provare la ricarica Wireless Air, ma anche il suo funzionamento abbinato allo smartphone rollable OPPO X 2021.

Disponibile anche un'area dedicata al 5G, grazie alla tecnologia Omni alimentata da un modem 5G Qualcomm Snapdragon X55 per le Smart Home del futuro, il sistema O-Reserve 5G in grado di scegliere un'antenna su otto a disposizione per migliorare la ricezione e la tecnologia O-Motion 360 che ruota fisicamente le antenne per potenziare l'intensità del segnale.

In occasione del MWCS il Vice Presidente di OPPO Research, Henry Tang, ha parlato di innovazione e connettività, affermando che "in OPPO, crediamo fermamente che il 5G cambierà il modo in cui si vivrà. Man mano che la copertura e la capacità si espandono, vedremo fiorire nuove applicazioni in numerose aree, che porteranno esperienze inaspettate ai consumatori. Siamo già coinvolti nello sviluppo di uno standard globale 5G e continueremo a esplorare nuovi dispositivi e implementazioni 5G, dalla TV al CPE, fino all'AR".