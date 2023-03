Il Flatiron Building, iconico palazzo newyorkese, è stato venduto per $ 190 milioni

Avrete visto sicuramente, in una foto o in un film, questo palazzo spigoloso sito in Manhattan, a New York: esso è il Flatiron Building ed è stato venduto all’asta mercoledì per $ 190 milioni. Le offerte sono iniziate a $ 50 milioni; spiccioli, a quanto pare, per Jaco Garlick della società Abraham Trust.

“È stato [un] mio sogno per tutta la vita, da quando [avevo] 14 anni. Ho lavorato ogni giorno della mia vita per operare in questa zona“, ha detto Garlick a NY1. “Siamo onorati di essere gli amministratori di questo edificio storico”. L’asta è stata necessaria in quanto le cinque parti interessate all’edificio non trovavano un punto d’incontro, così la Corte Suprema di New York è intervenuta affinché i lavori di ristrutturazione siano ultimati quanto prima.

Vi sbalordirà sapere, in realtà, che questa non è la prima volta che il Flatiron Building viene venduto all’asta: nel 1933 (durante la Grande Depressione), gli ex proprietari avevano venduto l’edificio al modico prezzo di $ 100.000.

Il tanto amato palazzo è stato completato nel 1902 ed era originariamente chiamato Fuller Building; ma, in virtù della forma che ricorda un ferro da stiro vintage, fu chiamato Flatiron Building. Fu progettato dall’architetto Daniel Burnham, ha 22 piani ed è stato uno dei primi grattacieli di New York City.