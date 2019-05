Flexa, l'app che ti permette di pagare con i bitcoin da Games Stop (e non solo)

Nasce oggi Spedn, una app di Flexa che si è data una missione ambiziosa ma molto chiara: rendere il pagamento con le criptovalute semplice e davvero alla portata di tutti. C'è già una nutrita lista di store che la accettano, tra queste anche il Game Stop e la catena di negozi di Amazon.

Mentre le criptovalute accettate sono un po' tutte quelle principali, ci sono infatti i bitcoin, ether, gemini e anche i controversi bitcoin cash. L'obiettivo finale è quello di rendere possibile l'utilizzo di ogni singola criptovalute per pagare in ogni singolo negozio sulla faccia della terra.

Come funziona: si paga l'oggetto desiderato direttamente sull'app di Flexa, Spedn, che a quel punto genera un QR Code da mostrare al negoziante — che, scansionandolo, ottiene immediato pagamento in dollari. Semplice e comodo, senza bizantinismi.

I pagamenti sono anche garantiti grazie ad un sistema, questo sì un po' più complesso, che si basa sulla criptovaluta FlexaCoin. Flexa si prende un rischio non da poco, pagando immediatamente il negoziante in dollari, ma poi, allo stesso tempo, sobbarcandosi i lenti ritmi dei pagamenti via blockchain. Un rischio che rende più sopportabile grazie ad un sistema che si chiama Flexa Network Protocol.

Attualmente l'app di Flexa può essere utilizzata in oltre 30.475 punti vendita. Chiaramente bisognerà aspettare un po' per vederla arrivare in Europa.

Oggi anche HTC ha rivelato l'ambizione di voler rendere l'adozione di massa delle criptovalute un po' più semplice, con una versione più economica dello smartphone Exodus. Va comunque ricordato che Giacomo Zucco ci aveva spiegato che i bitcoin non nascono con lo scopo di essere usati nei pagamenti di tutti i giorni. Ma forse strumenti come Spedn cambieranno tutto.