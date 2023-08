Flip5 e Fold5 sono qui, ma quando diventeranno più economici i pieghevoli?

Dopo essersi espressa sul perché Galaxy Z Flip5 e Fold5 non sono resistenti alla polvere, Samsung torna ad affrontare gli argomenti meno apprezzati del segmento foldable toccando uno dei nervi più sensibili della proposta, ovvero le tasche degli utenti.

A prendere la parola per il colosso sudcoreano è stato Drew Blackard, VP di Samsung Mobile Product Marketing, il quale ha affrontato lo spinoso argomento dei prezzi elevati dei dispositivi pieghevoli attualmente in commercio, inclusi, ma non soltanto, gli appena annunciati Flip5 e Fold5.

Tenendo a mente la forte spinta di Samsung in questo segmento e l'evidente volontà del brand di espandere sempre di più la sua proposta con schermi pieghevoli e flessibili, Backard si è espresso ai microfoni di Tom's Guide per un'interessante disamina del mercato.

Rispondendo alla domanda dell'outlet sulla possibilità di assistere al lancio di una Fan Edition anche per i pieghevoli della gamma Galaxy Z, Backard ha spiegato che molto probabilmente i pieghevoli caleranno di prezzo, ma prima c'è del lavoro da fare per renderli più appetibili, rendendoli più sottili e leggeri prima di tutto, oltre ad aumentare e ottimizzare le forme e dimensioni dei display.

Gran parte delle attenzioni del brand, secondo Backard, attualmente sono rivolte al miglioramento dell'esperienza, spiegando poi che "nel tempo, con la progressiva evoluzione delle tecnologie, continueremo ad assistere a innovazioni e si spera che in un prossimo futuro si possa anche abbassare il prezzo di partenza". Infine, puntualizza il dirigente, "vogliamo continuare a rifinirli per essere certi di farli diventare mainstream in tutti gli scenari d'utilizzo [...] quando avremo perfezionato questi aspetti, allora potremo pensare a come ampliare l'offerta".