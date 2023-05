Il flop di Amazon Prime Air: avrebbe dovuto consegnare 10mila ordini, è fermo a 100

Dalla fine dello scorso anno è finalmente diventato operativo il servizio Amazon Prime Air negli USA, ma a quanto pare non tutto sta filando liscio come avrebbe sperato il gigante degli e-commerce. A pubblicare alcuni dati è CNBC, che evidenzia come il progetto stia arrancando.

La piattaforma d’informazione infatti ha appreso che i droni Amazon hanno effettuato solo 100 consegne in California e Texas. Il numero è significativamente inferiore rispetto alle previsioni di Gennaio: Amazon infatti aveva previsto 10mila consegne ai clienti tramite la sua flotta di droni entro la fine del 2023, e visto l’andamento è improbabile che tale numero venga raggiunto.

A Febbraio invece un altro rapporto aveva evidenziato come Prime Air avesse servito meno di 10 famiglie, ed alla luce dell’ultimo aggiornamento il ritmo non è cresciuto di molto.

Parlando con CBNC, Amazon ha ammesso di aver modificato i suoi obiettivi di consegna ed alcuni giornalisti hanno visitato Lockeford, in California, per ottenere qualche riscontro. Alcuni dipendenti Amazon inoltre avrebbero confidato ad un proprietario di un negozio di gastronomia locale che solo 14 persone si sarebbero iscritte al programma.

Secondo molti, potrebbe aver influito sull’andamento delle consegne la normativa molto restrittiva della FAA nei confronti dello spazio aereo statunitense, oltre che la normativa vigente sui voli.

Tuttavia, The Verge osserva come i concorrenti di Amazon stiano registrando riscontri ben superiori: Walmart ad esempio ha affermato di aver completato oltre 6.000 consegne in sette stati nel sud e nel sud-ovest degli Stati Uniti tramite i suoi partner, DroneUp, Flytrex e Zipline.