Il (primo) flop dei diritti tv per la Serie A: altro che miliardo, offerte molto inferiori

Le offerte di Sky, DAZN e Mediaset per i diritti tv della Serie A sono ben inferiori a quanto preventivato (e sperato) dalla stessa Lega Calcio. Il flop, di cui si parlava già negli scorsi giorni, è stato confermato anche dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell’assemblea di Assonime a Roma.

Il numero uno della squadra Campione d’Italia ha affermato che le prime proposte arrivate dai broadcaster sono lontane dal miliardo a cui puntava la Lega Calcio. “Si sapeva che sarebbero state basse” ha affermato a Radiocor l’imprenditore, il quale ha confermato le indiscrezioni di stampa che parlavano di proposte per un ammontare complessivo di 600 milioni di Euro. Anzi, De Laurentiis ha affermato che le offerte sono “anche inferiori” a tale cifra.

Non parte quindi nel migliore dei modi l’asta che dovrà portare all’assegnazione dei diritti televisivi del nostro campionato per i prossimi tre o cinque anni. Occorre però evidenziare come le prime offerte non siano sempre indicative delle reali intenzioni di spesa dei broadcaster: Calcio e Finanza osserva come tre anni fa DAZN presentò una prima offerta inferiore di circa 300 milioni di Euro rispetto a quella finale.

La Lega Serie A dall’asta punta ad incassare almeno 1,2 miliardi di Euro all’anno, sfruttando anche il buon momento del nostro calcio che ha portato tre squadre nelle finali delle coppe europee.