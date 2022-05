Che fine ha fatto la Flor de la Mar? Una nave leggendaria piena di tesori

La Flor de la Mar era una grande caracca, un veliero con tre o quattro alberi utilizzato dai portoghesi per i lunghi viaggi. La nave era lunga circa 36 metri e trasportava un equipaggio di circa 500 marinai che la difendevano con un armamento di 50 cannoni. Sul suo conto, però, echeggia un velo di mistero che non è stato del tutto squarciato.

La storia dell'imbarcazione inizia nel 1502 sotto il comando di Estevão da Gama, un navigatore ed esploratore portoghese. Durante il viaggio di ritorno dall'India, il veliero riscontrò diversi problemi nel canale del Mazambico, e testimoni oculari dell'epoca riferiscono che la nave subì delle perdite e venne ancorata all'isola del Mozambico per le riparazioni.

La storia della nave è lungi dall'essere conclusa e, nonostante qualche scivolone, venne utilizzata dai portoghesi per numerose incursioni e attacchi ai loro nemici. In particolare, dopo la conquista della Malacca (una città della Malesia) nel 1511, i portoghesi raccolsero tutte le ricchezze dal palazzo reale del Sultano Mahmud Shah, caricando il tesoro sul Flor de la Mar diretto alla corte del re Manuele I a Lisbona.

Sull'imbarcazione era presente uno dei più grandi tesori mai assemblati dalla Marina Militare del Portogallo. Tuttavia non c'è alcun lieto fine: durante la navigazione lungo lo stato di Sumatra del Pasé nello Stretto di Malacca, la nave fu colta da una tempesta e naufragò, portando alla morte della maggior parte dell'equipaggio.

Da qui in poi il destino dell'immenso tesoro è sconosciuto. C'è chi dice che riposi in fondo al mare, c'è chi sostiene che venne saccheggiato dalla gente del posto e chi afferma, invece, che riposi sotto la sabbia in attesa di essere scoperto. Ancora oggi, infatti, qualche intrepido cacciatore di tesori sta ancora cercando le grandi ricchezze del veliero (l'ultimo evento degno di nota risale al 2020) ma non è stato trovato nulla.

A proposito, conoscete la storia dell'enigma del pirata Olivier Levasseur?