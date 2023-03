In Florida alcuni animali saranno sacrificati per catturare pitoni invasi

È giusto sacrificare degli animali per catturarne altri? Questo è il modo che dei ricercatori in Florida vorrebbero utilizzare per acciuffare pitoni birmani giganti, rettili invasivi negli Stati Uniti che hanno decimato gli ecosistemi locali.

Gli addetti ai lavori hanno scoperto che i collari GPS dei piccoli mammiferi - come opossum e procioni - potrebbero far identificare loro la posizione dei rettili dopo averli divorati. Il team ha fatto questa scoperta per la prima volta nel settembre 2022, quando un collare GPS attaccato a un opossum ha emesso un segnale di mortalità (inviato quando l'animale non si muove per diverse ore).

Dopo aver monitorato il collare per circa un mese, i ricercatori hanno trovato il pitone, una femmina lunga 3,7 metri con un peso di 30 chilogrammi. L'autopsia del serpente - che è stato soppresso - ha rivelato che il collare GPS era ancora intatto e perfettamente funzionante... anche se l'opossum era stato a lungo digerito.

Dopo questa esperienza, sono stati identificati altri rettili con lo stesso modus operandi. In totale, tre dei 42 collari GPS attaccati ai mammiferi dai ricercatori sono stati ingeriti dai serpenti e altri sei sono scomparsi. I pitoni sono stati estremamente dannosi per gli ecosistemi della Florida e quindi i funzionari della fauna selvatica sono legalmente tenuti a ucciderli (un po' come il rospo gigante in Australia).

Il team vuole continuare a utilizzare i collari GPS per tracciare i pitoni birmani e sta attualmente pianificando un nuovo progetto con le agenzie locali.