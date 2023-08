In Florida c'è così caldo che gli scienziati stanno tirando fuori i coralli

Le acque della Florida stanno diventando così calde che gli scienziati stanno ora rimuovendo campioni di corallo dalle nursery oceaniche per collocarli in serbatoi più freschi. Questo mese, le temperature del mare hanno raggiunto livelli straordinariamente alti, rappresentando una grave minaccia per la terza barriera corallina più grande del mondo.

"L'acqua calda non è buona per nessun organismo marino, che si tratti di coralli, pesci o aragoste. Quindi corriamo il rischio di avere massicci decessi di pesci, di tartarughe marine, cose del genere", ha affermato Alex Neufeld, coordinatore dei progetti con la Coral Restoration Foundation (il mare si sta riscaldando a un ritmo di 5 bombe atomiche al secondo).

Le temperature dell'acqua superficiale sono salite sopra i 32,2 gradi Celsius diversi giorni all'inizio di questo mese, e lunedì hanno raggiunto un record di 38,4 gradi Celsius nella Baia di Manatee, vicino a Key Largo. I coralli possono normalmente sopravvivere a temperature marine tra i 21 e i 28,8 gradi Celsius. "Questa è la peggiore che abbia mai visto. E penso che molte persone concorderebbero che... ha il potenziale per essere la peggiore che le Keys abbiano mai sperimentato", afferma Neufeld.

Mentre gli scienziati si affrettano a garantire la sopravvivenza della vita marina basata sulla barriera corallina, i proprietari di imprese si disperano per l'eventuale impatto sul turismo nelle Florida Keys. Brian Branigan, un capitano di barca di 65 anni, afferma che il riscaldamento lo ha scosso. "Quello che è successo nelle ultime due settimane è terribile, scioccante. Volevo piangere anch'io, quando ero in acqua, a fare snorkeling."