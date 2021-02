In Florida un hacker ha tentato di avvelenare le risorse idriche di un'intera città

Lo scorso venerdì sembra che una persona con accesso non autorizzato abbia violato i protocolli di sicurezza dei sistemi di gestione dell'approvvigionamento idrico della città di Oldsmar, in Florida, al fine di avvelenare l'acqua con della soda caustica.

L'uomo non è stato identificato, ed è ancora aperta la caccia all'hacker che ha tentato (più volte, a detta delle autorità locali) di intromettersi nel sistema che gestisce il bacino idrico a disposizione della piccola cittadina di Oldsmar, che conta circa 15 mila abitanti.

Secondo quanto riferito dai funzionari e stesso dallo sceriffo della contea, il mal intenzionato è riuscito a raggiungere il controllo del sistema centrale di depurazione, e avrebbe tentato di modificare i livelli di soda caustica (anche conosciuta come "lisciva" o più propriamente "idrossido di sodio"), che costantemente viene adoperata nell'acqua per mantenere un livello di pH accettabile. Di solito l'NaOH - come riferito dal supervisore che controlla il sistema - si mantiene su concentrazioni non superiore alle 100 ppm.

Nella serata di venerdì invece, qualcuno ha tentato di innalzare il valore di oltre centro volte, portando la concentrazione a 11.000 ppm. L'operatore addetto, per fortuna, si è accorto immediatamente della variazione pericolosa immessa nel sistema e ha risolto il problema.

In ogni caso - è giusto ribadirlo - la popolazione non è mai stata veramente in pericolo in quanto per rendere l'acqua tossica ci sarebbe voluto più di un giorno: un lasso di tempo ampiamente sufficiente per riscontrare il problema e permettere ai sistemi ridondanti di sicurezza di intervenire.

La soda caustica in genere viene usata come elemento detergente nei nostri saponi e nei nostri prodotti per la pulizia. A basse dosi è pressoché innocua per l'essere umano, ma più si aumenta la concentrazione e più si rischia che diventi corrosiva e la sua ingestione può provocare danni alla bocca, alla gola e allo stomaco, fin a provocare vomito, nausea e diarrea.

L'attacco hacker è stato possibile in quanto - in questo periodo - molte postazioni di monitoraggio del sistema informatico sono predisposte per il "controllo remoto", in modo da permettere ai propri dipendenti costretti a casa, o non sul posto di lavoro, di eseguire le proprie mansioni e i dovuti controlli. La prima intromissione non autorizzata quindi - avvenuta di mattina - non ha destato grande sospetto a chi era presente, finché poi non è stato eseguito un secondo intervento remoto nel pomeriggio, questa volta per modificare sconsideratamente i valori di idrossido di sodio.

Nonostante il pericolo sia stato affrontato con successo, le autorità della cittadina di Oldsmar e dell'intera Contea chiedono molta cautela: v'è un malintenzionato là fuori, ed è giusto prestare massima attenzione alla sicurezza digitale e alle possibili vulnerabilità di impianti sensibili.

