In Florida riavvistato rarissimo esemplare di ape 'blu' che si credeva fosse estinto

Dalla prima volta dalla primavera del 2016, in Florida è stata riavvistata una rara specie di ape blu (Osmia calaminthae). L'insetto sembra essere ritornato dal mondo dei morti, non per il colore, ma perché i ricercatori l'avevano data per estinta poco dopo essere stata scoperta nel 2011. Tuttavia, nuovi avvistamenti alimentano le speranze.

Furono fatti numerosi sforzi per proteggere l'ape quando fu scoperta per la prima volta, con diverse petizioni per proteggere il loro habitat minacciato, ma solo cinque anni più tardi purtroppo la specie scomparve.

Una ricercatrice del Florida Museum of Natural History, è tornata nella zona della pineta precedentemente abitata dalle api, senza grandi speranze di trovare prove della specie. "Ero aperta alla possibilità che potevamo non trovare affatto l'ape", dichiara Chase Kimmel. "Quando l'abbiamo vista sul campo è stato davvero emozionante."

I ricercatori ritengono che le api nidificano da sole e, nonostante provengano solo da una piccola macchia di foresta, non sono mai stati scoperti nidi. Si nutrono del clinopodium ashei, una specie vegetale che si trova solo da queste parti. "Stiamo cercando di colmare molte lacune che in precedenza non erano note", continua Kimmel. "Ci sono molte scoperte che possono ancora verificarsi." La ricercatrice sta cercando di condurre degli studi sull'insetto, senza violare le attuali restrizioni di blocco del Covid-19. Sfortunatamente, l'ape mostra una breve stagione di attività che va da metà marzo a metà maggio.