Florida: ritrovato deceduto un pesce chiamato 'mostro dell'Amazzonia'

In Florida è stato recentemente ritrovato il cadavere senza vita di un "mostro dell'Amazzonia". Stiamo parlando dell'arapaima (Arapaima gigas), una creatura di dimensioni considerevoli che può crescere fino a 3 metri di lunghezza e fino a 200 chilogrammi di peso (vi abbiamo già raccontato della creature su queste pagine).

C'è, però, un problema: gli esperti sono preoccupati che la creatura diventi una specie invasiva delle acque intorno alla Florida, un problema che, se dovesse rivelarsi vero, potrebbe portare molta instabilità negli ecosistemi circostanti. Fortunatamente ci sono poche probabilità, poiché gli scienziati non hanno avvistato alcuna creatura del genere.

In questo caso, l'arpaima trovato era probabilmente un animale domestico esotico nell'acquario privato di qualcuno che, dopo essere diventato troppo grande per la sua vasca, è stato rilasciato illegalmente in natura o è morto in cattività. "Non sappiamo nemmeno se questa cosa fosse viva quando è stata scaricata, se è stata scaricata lì", ha dichiarato Solomon David, un ecologo acquatico presso la Nicholls State University, in Louisiana.

I resti dell'arpaima sono stati trovati nel Jaycee Park di Cape Coral, sulle rive del fiume Caloosahatchee, che sfocia nel Golfo del Messico nella Florida occidentale all'inizio di marzo. Questa creatura era abbondante in alcune parti del Rio delle Amazzoni, ma la specie è ora minacciata in molti luoghi lungo il suo habitat naturale.