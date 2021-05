Florida: sommozzatore trova un gigantesco osso di Mammut in un fiume

Sicuramente una scoperta che non capita di certo tutti i giorni: mentre due sommozzatori - Derek Demeter e Henry Sadler - stavano esplorando il fiume Peace vicino ad Acadia, in Florida, si sono ritrovati proprio davanti a loro un gigantesco osso della gamba di un Mammut di 1,2 metri e dal peso di ben 22,7 chilogrammi.

Non solo Mammut: i due uomini hanno anche trovato diversi piccoli fossili di squali estinti e il dente di un gatto dai denti a sciabola. L'età dell'osso non è ancora chiara, ma i mammut colombiani (Mammuthus columbi), ibrido del mammut lanoso e di una specie ancora sconosciuta, vagavano fino al Costa Rica durante l'ultima era glaciale.

L'osso, che è un femore, è appartenuto a un Mammut che potrebbe essere cresciuto fino a 2,25 metri di altezza e con un peso di 10.000 chilogrammi. I due sommozzatori hanno donato le diverse scoperte archeologiche che hanno fatto al Florida Museum of Natural History, mentre il femore gigante trovato si trova attualmente in un'aula di scuola media in cui insegna Sadler.

"Attualmente [l'osso] si trova in classe dove i bambini sono in grado di vederlo, toccarlo, sentirlo e capire davvero una storia del mondo naturale", afferma infine Sadler. Insomma, una scoperta certamente incredibile che non capita tutti i giorni. A proposito di Mammut, 200 esemplari sono stati scoperti durante i lavori in un aereoporto e delle cellule di questa creatura sono state risvegliate proprio recentemente.